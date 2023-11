A partire da oggi 1 novembre Disney+ lancia anche in Italia il piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due nuovi piani senza inserzioni, ampliando quindi a tre il numero di opzioni possibili per abbonarsi alla piattaforma streaming.

Si parte dal piano dal prezzo più vantaggioso, quello Standard con pubblicità, a 5 euro e 99 centesimi al mese. Ecco tutti i piani:

I clienti con un abbonamento Disney+ attivo potranno mantenere l’abbonamento attuale che sarà rinominato Disney+ Premium oppure potranno scegliere di passare al Piano Standard o al Piano Standard con pubblicità a partire dalla fine del periodo di fatturazione. Ai clienti con un abbonamento Disney+ attivo che scelgono di non cambiare piano di abbonamento sarà applicata la nuova tariffa alla loro prima data di fatturazione dal 6 dicembre 2023 in poi.

Francesco Magini, VP Disney+ DTC, ha dichiarato:

Il lancio di oggi rappresenta un traguardo significativo per Disney+ in Italia, in quanto offre ai clienti la flessibilità di scegliere un piano che si adatti alle loro esigenze e al loro budget. Tutti i nostri clienti possono godere di un’ampia collezione di serie originali pluripremiate e di film di successo, tra cui The Bear, Elemental e la nostra ultima produzione originale I Leoni di Sicilia, oltre ai titoli preferiti dai fan come la seconda stagione della serie Marvel Studios Loki, I Simpson e Grey’s Anatomy. Disney+ offre agli inserzionisti l’opportunità di collaborare con la nostra piattaforma di streaming, con i nostri amati brand e un’eccezionale gamma di film e serie. La risposta dei nostri clienti e delle agenzie è stata estremamente positiva, a dimostrazione della qualità dei nostri contenuti e del forte legame che i nostri brand condividono con il pubblico di tutto il mondo. Da sempre collaboriamo con una fantastica serie di partner in tutti i mercati.