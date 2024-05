Disney sembra darà più spazio agli anime in futuro: Takuto Yahata, executive dello studio, ha infatti confermato che c’è un interesse crescente nei confronti del genere.

Mantan Web ha riportato alcune recenti dichiarazioni del dirigente che ha inoltre accennato a possibili cambiamenti necessari per “non offendere” gli spettatori che non conoscono molto bene il mezzo.

Yahata ha spiegato:

Takuto ha aggiunto:

Non penso che si debbano compiere dei cambiamenti importanti. La narrazione fondamentale, la precisione dell’azione, ecc, non sono cambiati, ma potrebbe esserci uno spostamento verso l’adozione di espressioni più accettabili. Per essere visti da così tante persone, ci devono essere espressioni che non feriscono o traggano in inganno le persone. Quella non è una cosa negativa, ma forse un’evoluzione… Ora che lo stiamo distribuendo su un mercato più ampio con un servizio che può essere visto da adulti e bambini in ogni momento, la nostra consapevolezza sta cambiando.