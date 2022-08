Il giovane attore Ncuti Gatwa sta vivendo un periodo della sua carriera particolarmente ricco di progetti e ora è stato svelato quando sarà impegnato sul set per le riprese di Doctor Who, in cui ha la parte del Signore del Tempo.

Ncuti sarà protagonista dei primi ciak della serie a novembre, dopo aver concluso il suo impegno sul set di Sex Education, lo show prodotto per Netflix in cui ha il ruolo di Eric Effiong.

La serie britannica ha debuttato sugli schermi di BBC nel 1963 e per il sessantesimo anniversario è prevista la messa in onda di uno speciale. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, attualmente non è stata confermata la presenza di Gatwa nella puntata in cui hanno recitato David Tennant, Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

I fan di Doctor Who dovranno quindi attendere piuttosto a lungo prima di vederlo in azione, anche a causa del precedente impegno del nuovo Signore del Tempo con il film Barbie, che gli ha permesso di recitare accanto a Margot Robbie e Ryan Gosling.

Fonte: The Hollywood Reporter