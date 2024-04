BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

BBC ha condiviso la copertina del prossimo numero del magazine dedicato alla serie Doctor Who, in arrivo con la stagione 14 a maggio, permettendo così di vedere in anteprima gli interpreti dei Beatles insieme a Ncuti Gatwa e Millie Gibson.

L’immagine ricrea la copertina dell’album With the Beatles, aggiungendo ai volti di John, Paul, Ringo e George quelli del Dottore e della sua companion, Ruby Sunday.

Tra i commenti dei fan sui social, tuttavia, c’è qualche perplessità legata alla poca somiglianza tra gli attori e i membri dell’iconico gruppo musicale.

La nuova stagione di Doctor Who, con protagonisti Ncuti Gatwa e Millie Gibson che sarà la sua companion Ruby Sunday, debutterà su BBC e Disney+ l’11 maggio. Il cast di guest star include Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con i BBC Studios per Disney Branded Television e BBC. Russell T Davies è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, mentre i produttori esecutivi aggiuntivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. La nuova stagione presenta episodi diretti da Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson e Dylan Holmes Williams.

Che ne pensate degli interpreti dei Beatles nella stagione 14 di Doctor Who? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: X

I film e le serie imperdibili