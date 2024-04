L’11 maggio arriverà su Disney+ la stagione numero 14 di Doctor Who e lo showrunner ha anticipato che il finale sarà “devastante”.

Russell T. Davies, intervistato da SFX Magazine, ha ora avvisato i fan che ogni evento proposto nelle puntate con star Ncuti Gatwa e Millie Gibson, che ha la parte della companion Ruby Sunday, condurrà al “finale più devastante”.

Lo showrunner ha aggiunto:

Letteralmente, sarà il più grande finale di sempre. Ci sono alcune inquadrature di quella puntata nei prossimi trailer. O mio dio, morirete.

Davies non ha però anticipato alcun dettaglio della trama, anche se i titoli potrebbero far pensare che il destino della companion del Signore del tempo non sia dei più rosei. La settima e l’ottava puntata sono infatti entrambe scritte da Davies e dirette da Jamie Donoughe e si intitolano The Legend of Ruby Sunday ed Empire of Death.

Non resta quindi che attendere per scoprire in che modo si evolverà la storia del personaggio affidato a Millie, in attesa della messa in onda degli episodi prevista per il 15 e il 22 giugno su Disney+.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dal finale della stagione 14 di Doctor Who?

Il cast di guest star include Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con i BBC Studios per Disney Branded Television e BBC. Russell T Davies è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, mentre i produttori esecutivi aggiuntivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. La nuova stagione presenta episodi diretti da Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson e Dylan Holmes Williams.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

