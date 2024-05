Russell T Davies è tornato alla guida di Doctor Who e ha spiegato in una recente intervista perché apprezza l’idea che il Dottore sia l’ultimo Signore del Tempo.

Lo showrunner, intervistato da ComicBoook, ha infatti dichiarato:

Per chi non sapesse la storia raccontata mentre non stavo lavorando alla serie: Gallifrey è stata riportata in vita e poi di nuovo distrutta. Penso che significhi che sia inevitabile e mi piace quel fatto. Mi piace la frase: ‘L’ultimo dei Signori del Tempo’. Lo rende leggendario, lo rende unico. Lo rende sotto certi aspetti spaventoso. E lo rende prezioso.

Davies ha aggiunto:

Si tratta di una frase a cui sono molto affezionato. Se non fossi stato in grado di usarlo, semplicemente non l’avrei usata e avrebbe detto: ‘Sono un avventuriero, un filosofo e un viaggiatore’. Ci sono molti altri aggettivi da usare per il Dottore, quindi non mi sarei preoccupato. Ma non penso sarebbe andato spesso a casa.