Russell T. Davies, showrunner della stagione 14, ha condiviso dei piccoli indizi sul prossimo capitolo della storia di Doctor Who usando tre parole tratte dallo script dell’ottavo episodio della stagione 14.

Lo sceneggiatore, tra le pagine del magazine ufficiale dello show, ha parlato del season finale in occasione della rubrica Letter from the Showrunner svelando che si useranno le parole “regno (Kingdom)”, “oro (Gold)” e “Tigella”.

Regno, secondo quanto riportato da ScreenRant, potrebbe essere un riferimento a UNIT e a Kate Stewart (Jemma Redgrave), considerando il coinvolgimento del personaggio e dell’organizzazione nella difesa della nazione britannica.

Le foto scattate durante le riprese hanno già anticipato che la puntata sarà ambientata sulla Terra e, apparentemente, nel presente, quindi l’ipotesi di ScreenRant potrebbe essere fondata, anche se tutte le possibilità rimangono fattibili.

Oro (Gold) potrebbe essere, secondo il sito, un riferimento al disco degli Spandau Ballet uscito negli anni in cui Bonnie Langford, che reciterà nell’episodio, era apparsa per la prima volta in Doctor Who o, forse più probabilmente, un riferimento al villain. L’oro è infatti letale per i Cybermen che, per questo motivo, hanno provato a distruggere il pianeta Voga in Revenge of the Cybermen e il quinto Dottore (Peter Davidson) ha usato un badge dorato di Adric per uccidere uno dei nemici nella puntata intitolata Earthshock.

Russell T. Davies potrebbe poi essersi ispirato ai fumetti della serie e portare sugli schermi l’Imperatore Dalek degli anni ’60 e ’70, che è dorato.

Tigella è il pianeta da cui il villain Meglos, un cactus cambia forma, cerca di rubare la fonte di potere, assumendo l’aspetto del quarto Dottore (Tom Baker). La parola potrebbe quindi suggerire il ritorno del pianeta o del villain.

Sul pianeta Tigella gli abitanti erano divisi in due fazioni, i Deon e i Savant, dalle credenze completamente diverse dal punto di vista religioso e tecnologico.

Lo scontro tra scienze e religione potrebbe quindi essere al centro della trama e i protagonisti fare un riferimento a quanto accaduto alla comunità.

