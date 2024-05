Nel terzo episodio della stagione 14 di Doctor Who, intitolato Boom, c’è stata una guest star a sorpresa molto importante nel futuro della serie e lo sceneggiatore Steven Moffat ha commentato l’inaspettato elemento.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’episodio il quindicesimo Dottore (Ncuti Gatwa) e Ruby Sunday (Millie Gibson) arrivano su un pianeta distrutto dalla guerra e la situazione si complica quando il Signore del Tempo mette un piede su una mina. Verso la fine dell’avventura i due protagonisti incontrano una soldatessa chiamata Mundy Flynn, interpretata da Varada Sethu, attrice che nella prossima stagione sarà la seconda companion.

Moffat ha ora commentato:

Beh, no, lo stiamo rifacendo. Stavo parlando con Russell T Davies di cosa avremmo fatto, ma è lì! Faremo di nuovo Clara Oswald. Quindi è divertente, non trovate? Ti fa svegliare. Pensi: ‘Ah, eccola!’.

Steven ha aggiunto che non rivelerà alcun dettaglio riguardante il nome del personaggio:

Penso che non dirò nulla. Non otterrete nulla. Si tratta del piano di Russell e rivelerà i dettagli di come funziona rispettando i propri tempi, ne sono certo.