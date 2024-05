Nel terzo episodio della stagione 14 di Doctor Who, intitolato Boom, c’è un riferimento all’undicesimo Dottore interpretato da Matt Smith e Steven Moffat ha spiegato perché ha inserito quell’elemento nel racconto.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata, scritta dall’ex showrunner della serie, il quindicesimo Dottore parla della sua passione per i bastoncini di pesce e la crema pasticcera, bizzarra combinazione gastronomica che ha contraddistinto il Signore del tempo interpretato da Smith.

Moffat ha spiegato:

Fare un omaggio a me stesso è piuttosto fastidioso in realtà, non è vero? Sono passati 14 anni. Non me ne ero reso conto. Improvvisamente ho pensato: ‘Mio dio, è accaduto 14 anni fa’. Quello è un episodio davvero vecchio. Ero giovane. Temo che avrei dovuto controllarlo in modo migliore, francamente, ma mi piace compiere un paio di riferimenti al passato. Ma sono sempre davvero attento perché, anche se non hai mai visto lo show, funziona lo stesso.