Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 3 della stagione 14 di Doctor Who intitolato Boom, i fan hanno potuto assistere al debutto di Varada Sethu nell’universo del Dottore.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata scritta da Steven Moffat, l’attrice ha il ruolo di Mundy, una marine anglicana che si trova sul pianeta Kastarion 4 e diventa progressivamente alleata del Dottore (Ncuti Gatwa) e della sua companion, Ruby Sunday (Millie Gibson).

Varada, intervistata da Doctor Who: Unleashed, ha svelato che quando è stata scelta per il ruolo non aveva alcuna idea che ci fosse la possibilità di tornare, durante la prossima stagione, come co-protagonista.

Sethu ha sottolineato:

Oh no! Non lo sapevo, ero pronta ad apprezzare l’esperienza. Mi sono divertita davvero per tre settimane ed ero realmente devastata nell’andarmene perché mi sono divertita così tanto.

L’attrice non era quindi stata avvisata che aveva la chance di tornare:

Non ne sapevo nulla. Quella chiamata è arrivata molto più tardi. Mesi e mesi dopo. Un mese più tardi…

Lo showrunner Russell T Davies non ha voluto spiegare in che modo Varada ritornerà sugli schermi, anche se è stato confermato che non dovrebbe riprendere il ruolo di Mundy, ma avere un personaggio totalmente nuovo.

Bisognerà quindi attendere per scoprire in che modo debutterà la nuova companion di Doctor Who nella prossima stagione.

Che ne pensate? Come tornerà in scena Varada Sethu nella serie Doctor Who?

Fonte: Doctor Who: Unleashed

