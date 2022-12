Billie Piper ha rivelato in una nuova intervista quale scena della serie Doctor Who cambierebbe.

L’attrice, interprete di Rose Tyler, ha ammesso che c’è qualcosa che non ha apprezzato del tutto e vorrebbe modificare:

O mio dio, certamente, il finale di Doctor Who in cui vado via con il secondo Dottore invece che con il vero Dottore, con destinazione l’universo parallelo.