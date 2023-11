L’accordo stretto tra BBC e Disney+ ha portato a un importante cambiamento nel modo in cui gli sceneggiatori di Doctor Who ricevono il compenso per il proprio lavoro.

Secondo quanto dichiarato dalle fonti di Deadline, gli autori ora vengono pagati con un compenso elevato in anticipo piuttosto che una somma inferiore a cui venivano aggiunti i residuali.

La serie, in precedenza, assicurava agli sceneggiatori continue entrate grazie alle numerose repliche e alla presenza in streaming su molte piattaforme di streaming.

I nuovi contratti sono stati negoziati liberamente e stretti dopo aver ottenuto l’accordo con gli sceneggiatori e i loro agenti.

Ellie Peers, Segretaria Generale del sindacato degli sceneggiatori della Gran Bretagna, ha però dichiarato:

Come sindacato ci assumiamo davvero seriamente le nostre responsabilità per le negoziazioni e questo coinvolge essere totalmente in possesso dei fatti prima di avere dei problemi con i broadcast e altre realtà, privatamente e pubblicamente. I termini che ci ha riportato Deadline, se fossero veri, rappresenterebbero un serio passo indietro per gli autori britannici che lavorano a Doctor Who. Invitiamo gli sceneggiatori che hanno questi contratti a farsi avanti e contattarci in confidenza, in modo da poter analizzarli in modo corretto e proseguire da quel punto.