Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio natalizio di Doctor Who intitolato The Church on Ruby Road è stato introdotto un nuovo personaggio chiamato Mrs Flood.

La vicina di casa di Ruby Sunday (Millie Gibson) interpretata da Anita Dobson non è mai apparsa in precedenza nelle avventure del Signore del Tempo e i fan stanno condividendo le proprie ipotesi riguardanti l’anziana signora.

All’inizio della puntata Mrs Flood sembra infatti infastidita dalla presenza della cabina della polizia, ovvero il TARDIS, apparsa nella sua strada, litigando anche con il vicino Abdul (Hemi Yeroham) sostenendo che blocchi il passaggio delle persone.

Alla fine dell’episodio, invece, quando il Dottore e Ruby scompaiono con il TARDIS, per lo stupore di Abdul, la signora dichiara che la reazione è esagerata, prima di rivolgersi alla telecamera dichiarando: “Non avete mai visto prima un TARDIS?”.

Gli spettatori si sono quindi chiesti se il personaggio abbia un legame con il Maestro, considerando che in The Giggle una mano femminile raccoglie il dente d’oro al cui interno è intrappolato il villain.

Il fatto che il Signore del Tempo interpretato da Ncuti Gatwa non la riconosca e lei non associ immediatamente la cabina della polizia al TARDIS potrebbero essere due elementi legati al fatto che ha solo interagito con il Maestro. Alcuni fan hanno inoltre pensato che Mrs Flood possa essere legata a un altro personaggio che viaggia a bordo di un TARDIS, ovvero il Monaco.

Altri spettatori credono che Mrs Flood sia a sua volta legata ai Signori del Tempo e che la porta della sua casa sia blu proprio perché si tratta in realtà di un TARDIS. Il personaggio starebbe quindi, per qualche motivo, osservando Ruby Sunday da tempo, aspettando forse il suo incontro con il Dottore.

Tra le ipotesi c’è anche quella che pensa Mrs Flood sia una delle incarnazioni del Dottore, considerando che in Doctor Who è stata introdotta la bi-generazione e nelle puntate con Jodie Whittaker si è svelato che ci sono vari Dottori prima della versione interpretata da William Hartnell.

Altri spettatori ritengono che la donna possa essere una seguace del Giocattolaio o sia stata in realtà sostituita quando il Dottore è tornato indietro nel tempo per salvare Ruby Sunday, considerando che inizialmente l’anziana sembra sorpresa dalla smaterializzazione del TARDIS e poco dopo sa invece esattamente di cosa si tratta.

Che ne pensate del nuovo personaggio di Mrs Flood in Doctor Who? Lasciate un commento!

Fonte: RadioTimes

