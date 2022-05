Nella giornata di ieri BBC ha annunciato ufficialmente chetornerà nell’universo diinsieme a Catherine Tate e ora le primemostrano l’attore di nuovo in versione Dottore.

Gli scatti apparsi su Twitter mostrano la star ovviamente con il suo look in stile Decimo Dottore, completo di cravatta e Converse.

Per ora lo showrunner Russell T Davies, che torna alla guida della serie ereditando l’incarico da Chris Chibnall, non ha svelato i dettagli della storia in cui saranno coinvolti David e Catherine, accennando solo al fatto che sarà qualcosa di spettacolare e coinvolgerà un’epica battaglia.

🚨 DAVID TENNANT ON SET AS THE DOCTOR WITH A NEW COAT🚨 It’s started !!! #DoctorWho pic.twitter.com/OGPLt3rESQ — Safe Space Who (@SafeSpaceDrWho) May 16, 2022

David Tennant era già tornato sul set di Doctor Who in occasione del cinquantesimo anniversario della serie, evento che gli aveva permesso di recitare accanto a Matt Smith, l’undicesimo Dottore.

La star ha inoltre interpretato la parte in occasione delle audiostorie di Big Finish intitolate Doctor Who: The Tenth Doctor Adventures.

I fan dovranno attendere il 2023 prima di rivedere l’attore in azione in una puntata della serie cult.

