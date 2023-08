David Tennant e Michelle Gomez saranno i protagonisti di una nuova audio-avventura di Doctor Who, riprendendo i ruoli del Decimo Dottore e di Missy.

Per la serie intitolata Once and Future, Big Finish ha ideato uno speciale intitolato The Martian Invasion of Planetoid 50, in arrivo a settembre.

Il racconto è stato interpretato nel 2020 dal cast che comprende anche Neve McIntosh, Catrin Stewart e Dan Starkey, interpreti rispettivamente di Madame Vastra, Jenny Flint e Strax, membri della Paternoster Gang.

La sinossi anticipa che il primo Dottore arriva nella Londra vittoriana durante un’invasione marziana, ma scopre che non tutto è ciò che sembra quando appare Missy. Il Dottore si ritrova poi all’interno di una futura incarnazione – la Decima – ma non sarà da solo nella sua battaglia contro Missy e gli invasori marziani. La Paternoster Gang è lì per assisterlo. Ma cosa possono offrire al Dottore e che gli sia utile per risolvere il mistero relativo a quanto gli è accaduto?

Il produttore David Richardson ha dichiarato:

Aver avuto tutti questi meravigliosamente ricchi personaggi insieme è stato un dono, e avere un testa a testa tra David Tennant e Michelle Gomez è stato gioioso. Michelle ama giocare con lo script e ha improvvisato in modo meraviglioso. E David ha preso la sua improvvisazione ed è stato al suo livello. Durante la registrazione mi sono chiesto quanto potesse entrare nel montaggio dello speciale, ma è tutto all’interno delle scene finali. Gioioso, ho usato di nuovo quella parola. Non ho altro modo per descrivere quel progetto.

Che ne pensate della nuova avventura audio di Doctor Who con star David Tennant e Michelle Gomez? Lasciate un commento!

Fonte: RadioTimes