A novembre arriveranno sugli schermi della BBC gli episodi speciali ideati per il sessantesimo anniversario di Doctor Who e online è stata condivisa una nuova foto di David Tennant.

Nello scatto il Quattordicesimo Dottore sembra apparentemente in difficoltà mentre si trova in mezzo alla strada. L’immagine permette inoltre di vedere qualche dettaglio in più del look del Signore del Tempo dopo la rigenerazione avvenuta al termine delle avventure interpretate da Jodie Whittaker.

Gli episodi del sessantesimo anniversario di Doctor Who arriveranno sugli schermi a novembre e segneranno il ritorno di Russell T Davies alla guida dello show sci-fi.

Nel cast delle puntata ci saranno, oltre a Tennant, anche Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

Al termine delle puntate si dovrebbe poi assistere alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa nell’iconico ruolo. Accanto alla star di Sex Education ci sarà Millie Gibson nei panni di Ruby Sunday, la sua companion.

