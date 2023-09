BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

David Tennant è tornato a parlare del suo ritorno nella serie Doctor Who in occasione degli speciali per i 60 anni della serie.

L’attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha dichiarato:

Oh, gioioso. Si è trattato di un dono inaspettato poter rivisitare qualcosa che è stata un’esperienza così adorabile e meravigliosa 15 anni fa. Poter avere un’altra occasione di tornare, in un cappotto lungo leggermente diverso, è stata una gioia che non avrei mai immaginato.

Lo showrunner Russell T. Davies ha aggiunto:

Mi sono reso conto che bisognava scrivere un terzo atto della storia ed è stato così divertente farlo. A un livello realmente semplice, si tratta di lavorare con due dei migliori attori al mondo. Li adoro. Li amo come amici. Amo la loro presenza. Sono realmente interessato nello spingere il Dottore e Donna in cose che non hanno mai fatto prima.

Gli episodi ideati per il sessantesimo anniversario di Doctor Who arriveranno sugli schermi a novembre e segneranno il ritorno di Russell T Davies alla guida dello show sci-fi.

Nel cast delle puntata ci saranno, oltre a Tennant, anche Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

Al termine delle puntate si dovrebbe poi assistere alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa nell’iconico ruolo. Accanto alla star di Sex Education ci sarà Millie Gibson nei panni di Ruby Sunday, la sua companion.

Fonte: EW

