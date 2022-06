BBC One

Doctor Who

Sono trapelati online i primi video di David Tennant al fianco del Tardis, in occasione delle riprese dello speciale di Doctor Who che lo rivedrà nei panni del decimo dottore.

Nel Tweet che potete vedere qui sotto, David Tennant esce dal Tardis per poi dialogare con qualcun altro, che potrebbe essere Catherine Tate.

Per ora lo showrunner Russell T Davies, che torna alla guida della serie ereditando l’incarico da Chris Chibnall, non ha svelato i dettagli della storia in cui saranno coinvolti David e Catherine, accennando solo al fatto che sarà qualcosa di spettacolare e coinvolgerà un’epica battaglia.

Davies ha recentemente annunciato che Ncuti Gatwa sarà il nuovo Dottore dopo l’addio di Jodie Whittaker che avverrà in autunno in occasione di un episodio che farà parte della programmazione in onore del centenario della BBC.

Fonte: Screen Rant