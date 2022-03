Nel prossimo episodio di, il Dottore affronterà nuovamente i diavoli marini, nemici che non si vedono dal lontano 1984, e BBC ha inoltre annunciato ladella messa in onda di Legend of the Sea Devils: il 17 aprile.

Ecco l’immagine promozionale:

Tramite l’account ufficiale, BBC ha pubblicato tre nuove immagini dell’episodio, che potete vedere qui sotto. Nella prima il nuovo look dei diavoli marini, nella seconda il dottore (Jodie Whittaker) e Yaz (Mandip Gill), e nell’ultima la regina pirata Madame Ching (Crystal Yu).

BBC ha poi pubblicato la prima sinossi ufficiale dell’episodio, che si intitolerà Legend of the Sea Devils (La Leggenda dei diavoli marini).

L’episodio vedrà il Dottore (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill), e Dan (John Bishop) viaggiare nella Cina del 19esimo secolo. Qui troveranno un piccolo villaggio costiero attaccato dalla regina pirata Madame Ching (Crystal Yu) e dalla mostruosa forza aliena da lei scatenata. Il Dottore e i suoi compagni dovranno sfidare quindi i diavoli marini per salvare il pianeta.

