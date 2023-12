Il 60esimo anniversario di Doctor Who ha visto riuniti sullo schermo il Dottore di David Tennant con la fedele amica Donna, interpretata da Catherine Tate.

L’attrice ha confessato nel documentario della BBC Imagine… Russell T Davies: The Doctor and Me di essersi immaginata un finale tragico per i due personaggi. Cosa che invece non è accaduta in The Giggle, l’ultimo dei 3 episodi della reunion:

Non è stato quello che mi aspettavo. Pensavo che ci sarebbe stato un gigantesco e terribile finale. Ma farli finire nel giardino, mangiando, è esattamente dove dovrebbero essere.

Ora lo scettro di Signore del Tempo passa a Ncuti Gatwa, presente anche lui nel finale di The Giggle.

Seguici su TikTok!

FONTE: Screen Rant

I film e le serie imperdibili