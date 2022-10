Doctor Who: le foto del dietro le quinte di The Power of the Doctor

BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

La puntata The Power of the Doctor ha mostrato la rigenerazione del Dottore interpretato da Jodie Whittaker e le foto del backstage mostrano qualche momento della realizzazione della puntata.

L’attrice ha detto addio all’iconico ruolo, che verrà ereditato da Ncuti Gatwa, in occasione dello speciale dedicato ai cento anni della BBC, puntata che ha permesso allo showrunner Chris Chibnall di uscire di scena celebrando il passato della serie.

Ecco gli scatti condivisi dalla BBC:

Dopo il passaggio di consegne a Russell T. Davies, di nuovo alla guida della serie, la serie tornerà sugli schermi televisivi nel 2023. BBC ha annunciato ufficialmente nella giornata di oggi che le prossime puntate arriveranno a livello internazionale sugli schermi di Disney+.

La nuova era delle avventure del Dottore prenderà il via con la celebrazione dei sessanta anni di Doctor Who con degli speciali in cui reciteranno anche David Tennant, Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

Fonte: BBC