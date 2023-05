L’attrice Millie Gibson, interprete di Ruby Sunday, è ritratta nelle nuove foto ufficiali scattate sul set dei nuovi episodi di Doctor Who.

La companion del nuovo Signore del Tempo è impegnata nelle riprese dell’episodio ambientato durante l’Età della Reggenza in cui apparirà anche Jonathan Groff, di cui erano stati svelati alcuni scatti pochi giorni fa.

Ecco le immagini:

La giovane attrice è famosa nel Regno Unito per aver interpretato Kellie Neelan in Coronation Street e la diciottenne ha recitato anche in Butterfly e Love, Lies and Records.

Millie, quando era stata annunciata come nuova companion nella serie Doctor Who, aveva dichiarato:

Nonostante non riesca ancora a crederci, sono incredibilmente onorata nell’essere stata scelta come la companion del Dottore. Questo ruolo è un dono, e un sogno che diventa realtà, e farò qualsiasi cosa per provare a essere all’altezza dei precedenti companion che hanno viaggiato prima di me. E non c’è modo migliore per farlo rispetto a essere al fianco del favoloso Ncuti Gatwa, non vedo l’ora di iniziare!

La serie tornerà in autunno con gli episodi speciali per il sessantesimo anniversario con star David Tennant, attore che poi passerà il testimone a Ncuti Gatwa, interprete del quindicesimo Dottore. Nel cast delle puntate ci saranno anche Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate delle nuove foto di Millie Gibson nel ruolo di Ruby Sunday nella serie Doctor Who? Lasciate un commento!

Fonte: BBC

I film e le serie imperdibili