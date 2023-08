Con il ritorno di David Tennant nei panni del Dottore per il 60° anniversario di Doctor Who, la BBC ha annunciato di voler rimasterizzare e ripubblicare le stagioni originali di Doctor Who di Tennant come Decimo Dottore e di Christopher Eccleston come Nono Dottore. Secondo l’annuncio della BBC, il nuovo cofanetto Blu-ray includerà gli episodi rimasterizzati delle prime quattro stagioni della serie rilanciata di Doctor Who, nonché l’ultima raccolta di speciali di David Tennant, il tutto riproposto in alta definizione. Il cofanetto include anche contenuti speciali rilasciati in precedenza e una nuova retrospettiva intitolata “A Look Back Through Time and Space”, in cui Tennant ripercorre il suo periodo nei panni del Dottore insieme allo showrunner Russell T Davies, che ha supervisionato il rilancio di Doctor Who e che tornerà anche per il 60° anniversario.

Leggi anche: Doctor Who: David Tennant ritratto in una nuova foto degli episodi speciali in arrivo in autunno

Qui di seguito potete vedere il trailer ufficiale della nuova collezione di Doctor Who in Blu-ray, in arrivo il 13 novembre e attualmente disponibile per il pre-ordine solo per il Regno Unito.

Il cofanetto rimasterizzato di Doctor Who contiene 18 dischi con 60 episodi di Doctor Who. Ecco le sinossi fornite dalla BBC:

SERIE 1: Christopher Eccleston interpreta il Nono Dottore, un alieno e solitario (è difficile mantenere le amicizie quando il tuo lavoro consiste nel sfrecciare attraverso il tempo e lo spazio) che incontra Rose Tyler (Billie Piper), una commessa dei giorni nostri. Fin dal momento in cui incontra il Dottore, scatta qualcosa tra loro. Si capiscono a vicenda e si completano. Mentre viaggiano insieme attraverso il tempo e si trovano di fronte a nuovi avversari, il Dottore le mostra cose al di là dell’immaginazione. Inizia il viaggio di una vita!

SERIE 2: La seconda serie completa presenta David Tennant nel ruolo del Decimo Dottore, con il ritorno di Billie Piper nel ruolo di Rose. Il Dottore e Rose viaggiano attraverso l’Universo, affrontando pericoli ed emozioni ad ogni svolta. Che si tratti della Scozia vittoriana di fronte a un licantropo, o di un pianeta impossibile in orbita attorno a un buco nero.

SERIE 3: La terza serie di Doctor Who è ricca di nuove avventure, nuove risate, nuovi dolori e alcuni terrificanti mostri nuovi. Dal momento in cui il Dottore entra nella vita della studentessa di medicina Martha Jones (Freema Agyeman), la cambia per sempre. Ma qualunque cosa tu faccia, non chiudere gli occhi!

SERIE 4: David Tennant torna nel suo ruolo di Dottore nella quarta serie di questo famoso show di fantascienza! La premiata attrice Catherine Tate torna nei panni della nuova compagna del Dottore, Donna Noble, in questa epica serie che culmina nell’unione degli amici del Dottore per fermare i Dalek!

GLI SPECIALI COMPLETI: Cinque speciali completano il percorso del Decimo Dottore mentre incontra nuovi amici, volti familiari e si scontra con un vecchio nemico in un anno di avventure speciali. Questi Speciali Completi includono tutti gli Speciali di Doctor Who del 2009 – The Next Doctor, Planet of the Dead, The Waters of Mars, The End of Time – Part One and The End of Time – Part Two.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.