Per la gioia dei fan di Doctor Who c’è stato un incontro, immortalato in un video, tra Sacha Dhawan e Michelle Gomez, interpreti del Maestro e di Missy.

I due attori non hanno rivelato il motivo per cui si sono incontrati, ma i loro follower su Instagram hanno potuto apprezzare l’ironia dimostrata da Sacha e Michelle che, nella serie britannica, hanno la parte di due delle versioni dell’iconico villain che il Dottore affronta più volte nelle puntate.

Missy è stata introdotta nell’ottava stagione, che aveva come star Peter Capaldi, e veniva mostrata mentre veniva uccisa dalla versione più crudele del Maestro, interpretata da Jon Simm. Chris Chibnall ha poi coinvolto nuovamente il personaggio affidandolo a Dhawan nella dodicesima stagione, con star Jodie Whittaker.

Attualmente i due attori non sembrano coinvolti nella storia ideata da Russell T Davies, ma Steven Moffat, ex showrunner di Doctor Who, ha commentato il post su Instagram suggerendo al collega di farli apparire insieme.

Michelle ha descritto le due versioni del personaggio come “i migliori amici-nemici”, mentre Dhawan si è chiesto se, come accade con l’uovo e la gallina, Missy è nata prima del Maestro o viceversa.

Che ne pensate? Vorreste vedere nella serie Doctor Who una puntata con il Maestro e Missy insieme?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Radio Times



