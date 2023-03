Doctor Who: Jemma Redgrave sarà protagonista di uno degli spinoff

BBC One

Jemma Redgrave sembra sarà la protagonista di un nuovo spinoff di Doctor Who.

Russell T. Davies, nuovo showrunner dopo l’addio di Chris Chibnall, ha da tempo confermato che vuole espandere il Whoniverse.

Una delle nuove serie inn fase di sviluppo, come confermato da BBC, sarà ambientata tra le fila dell’organizzazione UNIT e Redgrave riprenderà la parte di Kate Stewart.

L’attrice è apparsa nella serie originale già in 10 puntate e lo spinoff seguirà il personaggio mentre si occupa dell’unità militare.

Redgrave potrebbe inoltre apparire nella puntata speciale di Natale in arrivo in inverno, accanto a Ncuti Gatwa.

Russell T. Davies, intervistato da BBC Radio 2, ha inoltre anticipato che il quarto episodio della nuova stagione è “una delle cose più grandiose che abbia mai realizzato” nella sua vita.

Che ne pensate? Guarderete lo spinoff di Doctor Who con Jemma Redgrave?

