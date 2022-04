ha già girato la scena della sua Rigenerazione, dicendo quindi addio alla serie, ma l’attrice non uscirà del tutto dall’universo di

La star britannica, interprete del tredicesimo Dottore, apparirà in altri due speciali prima di uscire di scena e BBC ha ora annunciato che Jodie sarà coinvolta nella realizzazione dello spinoff, in versione audio-drama, intitolato Doctor Who: Redacted. I dieci episodi debutteranno su BBC Sounds in corrispondenza con l’imminente speciale Legend of the Sea Devils.

Le puntate sono scritte da Juno Dawson e a dare voce ai personaggi saranno Charlie Craggs, Lois Chimimba e Holly Quin-Ankrah. Al centro della tram ci sono tre universitarie che hanno abbandonato gli studi – Cleo, Abby e Shawna – e sono diventate ossessionate da una teoria riguardante una misteriosa “cabina telefonica blu” che è apparsa in varie epoche storiche. Sfortunatamente le giovani scoprono che tutte le persone che hanno conosciuto il Dottore sono state cancellate dal tempo. Tra i personaggi che incontreranno ci saranno il Dottore, Madame Vastra e Kate Stewart, a capo di UNIT.

Quando il fratello di Cleo, Jordan (Jacob Hawley), si ritrova alle prese con le conseguenze di un incontro con il Dottore, le tre giovani cercano di ritrovarlo. Cleo, inoltre, deve affrontare una madre che l’ha sbattuta fuori di casa per essere trans quando aveva solo 16 anni e cerca di scoprire cosa è accaduto al padre, misteriosamente “scomparso” quando era una ragazzina. Abby, che crede profondamente nelle teorie della cospirazione, e la scettica Shawna avranno inoltre i propri problemi a cui pensare e staranno affrontando una complicata situazione sentimentale.

Il debutto dell’audio-drama è previsto su BBC Sounds il 17 aprile, con episodi distribuiti a cadenza settimanale.

