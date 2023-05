Doctor Who ha accolto nel suo cast Jonathan Groff che, secondo il comunicato ufficiale della BBC, avrà un “ruolo chiave” negli episodi con protagonista Ncuti Gatwa, di cui sarà una guest star.

Sul sito ufficiale della serie britannica si ricorda come l’attore abbia ottenuto la fama internazionale grazie alla parte di Jesse nello show Glee e abbia recitato anche in progetti come Mindhunter, recenti film tra cui The Matrix Resurrections e Knock at the cabin, e abbia dato voce a uno dei personaggi principali di Frozen – Il Regno di Ghiaccio.

BBC ha sottolineato anche il successo ottenuto con la sua performance di Re Giorgio III nel musical Hamilton, prima di dichiarare:

E ora sta per salire a bordo del TARDIS in un ruolo misterioso ed eccitante da guest star.

Groff ha dichiarato:

Sono così elettrizzato nel entrare nella mente straordinaria di Russell T Davies e vedere l’incredibile Ncuti Gatwa brillare in questo iconico ruolo.

La serie tornerà in autunno con gli episodi speciali per il sessantesimo anniversario con star David Tennant, attore che poi passerà il testimone a Ncuti Gatwa, interprete del quindicesimo Dottore.

Che ne pensate dell’arrivo di Jonathan Groff nel cast di Doctor Who? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: BBC



I film e le serie imperdibili