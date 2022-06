David Tennant tornerà in Doctor Who per il 60° anniversario della serie e lo showrunner Russell T. Davies ha offerto alcuni indizi interessanti sulla natura della ricomparsa del Decimo Dottore. Tennant è affiancato da Catherine Tate, che interpreta la compagna Donna Noble. Davies ha parlato con Doctor Who Magazine, offrendo alcuni stuzzicanti indizi e possibilità. Innanzitutto, ha suggerito che potrebbe trattarsi di un capitolo mancante delle avventure del Dottore e di Donna, ambientato tra due episodi della quarta stagione di Doctor Who. In alternativa, forse si tratta di Doctor Who che si inserisce nella tendenza del multiverso, o forse un vecchio nemico è tornato e sta creando un’elaborata illusione.

“Un’escursione misteriosamente dimenticata per il TARDIS tra ‘Planet of the Ood’ e ‘Sontaran Stratagemma’?”. Davies ha suggerito (via Digital Spy). “O forse una storia legata a un multiverso, che va molto di moda in questi giorni. Forse si tratta del Dottore e di Donna dell’Universo 557, pronti a scontrarsi con il nostro. Ma forse, e dico forse, questo ritorno è così impossibile che si tratta di un’intricata illusione creata da un vecchio nemico del Dottore. O forse un vecchio nemico di Donna. Nerys!”

Russel T. Davies si sta sicuramente divertendo a stuzzicare i fan. Tuttavia, ha concluso la sua dichiarazione assicurando ai fan che c’è un fondo di verità in quello che ha anticipato.

“Certo, non lo svelerei mai nelle pagine di DWM, no?”. Davies ha scherzato. “Ma d’altra parte. Questa rivista è il primo posto in cui ho rivelato il nome della Rose di Billie Piper (nel numero 340). Quindi leggete con attenzione. Ci sono delle verità in quello che ho scritto”.

Davies è stato altrettanto criptico quando ha annunciato i ritorni di Tennant e Tate. “Forse si tratta di una storia scomparsa. O un mondo parallelo. O un sogno, o un trucco, o un flashback”, aveva dichiarato. “L’unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, perché due delle nostre più grandi star si riuniranno per la battaglia di una vita”.

