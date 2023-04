BBC ha condiviso le prime foto e un video dal set che ritraggono Jinkx Monsoon, svelando il look del suo personaggio in Doctor Who.

La didascalia nei post sui social media sostiene che il suo ruolo sia un villain estremamente potente, senza paragoni con i precedenti nemici del Dottore.

Jinkx Monsoon, che ha vinto per due volte RuPaul’s Drag Race, rispettivamente nella quinta stagione e nella settima dello show All Stars, indossa nelle immagini degli indumenti ispirati al mondo della musica.

Monsoon, senza rivelare chi interpreterà in Doctor Who, aveva dichiarato annunciando la sua partecipazione alla prossima stagione:

Sono onorata, elettrizzata e incredibilmente eccitata nell’unirmi al cast di Doctor Who. Russell T. Davies è un visionario e un autore brillante, non vedo l’ora di entrare in quel mondo con lui e la troupe.

Davies ha sottolineato:

In una galassia di comete e supernova, arriva la più grande stella. Jinkx Monsoon sta per entrare in collisione con il TARDIS e Doctor Who non sarà più lo stesso.

Che ne pensate delle foto e del video Jinkx Monsoon dal set di Doctor Who che ne svelano il look? Che personaggio potrebbe interpretare?

Fonte: Twitter