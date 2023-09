Miriam Margoyles farà parte del cast della serie Doctor Who dando voce a Meep, l’iconica creatura adattata dal fumetto The Star Beast.

La star ha dichiarato:

Sono sollevata perché ho avuto la possibilità di lavorare a Doctor Who prima di morire. Con la fantascienza non si sa mai. Grazie per aver reso una donna anziana davvero felice.