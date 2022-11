Doctor Who: Miriam Margoyles nel cast degli speciali che celebreranno i 60 anni della serie

La serie Doctor Who celebrerà i suoi 60 anni con tre speciali e nel cast delle puntate sembra ci sarà anche Miriam Margoyles.

Il quotidiano The Sun sostiene infatti che il ritorno dello showrunner Russell T Davies sarà segnato dalla presenza di alcuni interpreti davvero speciali oltre ai già annunciati David Tennant, Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

Durante l’episodio The Power of the Doctor si è assistito alla rigenerazione del tredicesimo Dottore che ha fatto apparire, a sopresa, Tennant nei panni della quattordicesima versione del Signore del Tempo.

Negli speciali ci sarà quindi spazio anche per la companion Donna Noble e per un nuovo temibile villain prima del passaggio di testimone a Ncuti Gatwa, scelto per essere il prossimo Dottore.

Miriam Margoyles avrà una parte di cui non sono stati svelati i dettagli, ma una fonte vicina alla produzione ha rivelato al quotidiano:

Con una carriera lunga quasi quanto la serie Doctor Who, è una sorpresa pensare che non sia ancora apparsa in un episodio nel corso dei passati sei decenni.

The Sun ha aggiunto:

I creatori dello show la considerano un personaggio grandioso nella vita reale ed era quindi una scelta naturale per interpretare il personaggio che interpreterà nello show sci-fi, parte che la BBC sta mantenendo segreta.

