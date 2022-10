Doctor Who: Ncuti Gatwa commenta l’importanza del casting

Ncuti Gatwa sarà il prossimo protagonista della serie Doctor Who e, parlando con la stampa, ha commentato l’importanza del suo arrivo nell’universo del Dottore.

L’attore, conosciuto dal pubblico anche grazie a Sex Education, ha spiegato:

Mi si paralizza la bocca pensando al concetto di interpretare questo ruolo.

Gatwa ha infatti sottolineato:

La serie è talmente radicata nella cultura britannica e in ciò che la rende così legata al Regno Unito che essendo un immigrato del Ruanda sembra qualcosa di realmente potente.

La giovane star ha ribadito che essere stato scelto è stato particolarmente importante per lui e per la sua famiglia, ma non solo:

Lo è per le persone di colore, per le persone ai margini che si avvicinano realmente allo show perché parla di amicizia, di avventura, di unione e unità. E inoltre Doctor Who può trasformarsi in qualsiasi cosa o chiunque, quindi le possibilità sono infinite. Il fatto che quella missione si rivolga a molte persone, che le possibilità siano infinite, è estremamente cool.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television che ha stretto l’accordo necessario a distribuire gli episodi inediti nel 2023 su Disney+, ha espresso la sua opinione sulle parole del protagonista confermando:

Parliamo continuamente di tematiche universali. Doctor Who ha così tante qualità che sono vicine al nostro cuore, come immaginazione, meraviglia e avventura.

Fonte: Deadline