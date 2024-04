BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Ncuti Gatwa, il nuovo protagonista di Doctor Who, ha rivelato in un’intervista rilasciata al magazine Attitude che negli ultimi anni ha imparato molto su sé stesso e sulla propria carriera.

L’interprete del Dottore ha spiegato che nel corso degli anni ha capito di meritarsi quello che sta ottenendo nella vita:

Ti allenano a pensare: ‘Se non sono eccezionale, non sarò amato’. Certamente penso fosse la mia situazione. Quindi, sì. credo che solo ora io stia pensando: ‘Oh, hai il permesso di essere amato’. Non devi essere eccellente o puntare a quel termine, ‘Eccellenza nera’. Che cavolo?.

Ncuti ha quindi proseguito sottolineando:

C’è così tanta mediocrità bianca che viene celebrata e le persone nere devono comunque essere assolutamente impeccabili per ottenere la metà di quello. Quindi sto lentamente abituandomi a pensare: ‘No, me**a. Ti meriti di essere amato solo per esistere’. E quello mi ha insegnato, in un modo strano, a essere anche molto più amorevole.

Gatwa, nella stessa intervista, aveva svelato in che modo ha reagito ai commenti razzisti legati al suo casting in Doctor Who.

Che ne pensate dei commenti di Ncuti Gatwa, star di Doctor Who, su quello che ha imparato negli ultimi anni?

La nuova stagione di Doctor Who, con protagonisti Ncuti Gatwa e Millie Gibson che sarà la sua companion Ruby Sunday, debutterà su BBC e Disney+ l’11 maggio. Il cast di guest star include Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con i BBC Studios per Disney Branded Television e BBC. Russell T Davies è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, mentre i produttori esecutivi aggiuntivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. La nuova stagione presenta episodi diretti da Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson e Dylan Holmes Williams.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Attitude

I film e le serie imperdibili