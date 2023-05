Un nuovo breve teaser degli episodi speciali in arrivo in autunno per il 60esimo anniversario di Doctor Who mostra delle scene inedite con al centro il villain interpretato da Neil Patrick Harris.

Nel breve filmato appaiono anche il Dottore interpretato da David Tennant e la sua companion Donna Noble, parte nuovamente affidata a Catherine Tate.

L’audio è al contrario e i fan hanno individuato solo le parole “nella testa di tutti (everyone’s head)”, elemento che potrebbe essere legato ai poteri del villain, la cui risata ha inoltre fatto emergere nuove ipotesi sulla sua identità.

Le tre puntate speciali arriveranno sugli schermi della BBC nel mese di novembre. Alla regia sono stati impegnati Rachel Talalay, Tom Kingsley e Chanya Button. Russell T. Davies ha invece firmato la sceneggiatura.

Tennant avrà la parte del Quattordicesimo Dottore e i fan possono attendersi il debutto di Ncuti Gatwa nell’iconica parte del Signore del Tempo al termine dell’avventura al centro della trama. Neil Patrick Harris, invece, avrà il ruolo di un villain.

