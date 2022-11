Doctor Who: lo showrunner spiega perché il costume del quattordicesimo Dottore è diverso

Nell’episodio di Doctor Who intitolato The Power of the Doctor, si è assistito alla rigenerazione che ha segnato il passaggio di consegne tra Jodie Whittaker e David Tennant, mostrando anche un cambiamento di costume, evento di cui Russell T. Davies ha rivelato un retroscena.

Tra le pagine del magazine della serie, lo showrunner ha spiegato perché il quattordicesimo Dottore ha degli abiti diversi rispetto alla versione precedente.

Davies ha sottolineato:

Ero davvero certo: non volevo che David apparisse mentre indossava il costime di Jodie. Penso che il concetto degli uomini che indossano vestiti da donne, il concetto di drag, sia davvero delicato. Sono un enorme fan di quella cultura e della dignità che la contraddistingue, ha un vero valore. Ma deve essere fatto in modo immensamente riflessivo e con rispetto.

Russell ha quindi aggiunto:

Con tutto il rispetto per Jodie e il suo Dottore, penso possa sembrare una presa in giro quando un uomo etero indossa i suoi abiti. Mettere un grandioso scozzese di 1 metro e 80 in quegli abiti sarebbe sembrato una presa in giro.

Che ne pensate della scelta di Russell T. Davies riguardante il costume del Quattordicesimo Dottore interpretato da David Tennant? Lasciate un commento!

Fonte: Radio Times