Doctor Who: in arrivo dei possibili spinoff? Russell T. Davies sembra confermare l’indiscrezione

Russell T Davies è tornato ala guida della serie Doctor Who, serie che ora verrà distribuita a livello internazionale da Disney+, e ha anticipato che potrebbero arrivare nuovi spinoff.

In un’intervista rilasciata a GQ, lo showrunner ha rivelato:

Ho pensato – senza essere critico in nessun modo nei confronti delle persone che lo stavano gestendo all’epoca, perché stavano occupandosene all’interno delle misure della BBC – che fosse arrivato il momento per la prossima fase di Doctor Who.

Russell ha sottolineato:

Ho pensato che le piattaforme di streaming fossero pronte, gli spinoff sono pronti. Ho sempre creduto negli spinoff quando ero lì. Ho fatto Torchwood come spinoff, The Sarah Jane Adventures come spinoff.

Il produttore ha ricordato:

Questi spinoff sono andati in declino quando me ne sono andato, e posso capire perché. E me ne sono andato dopo il 2008, quando i soldi erano diventati scarsi. Penso che sia abbastanza per un broadcaster del servizio pubblico in cui i soldi sono spesi in altre cose.

Per ora, tuttavia, non sono emersi i dettagli riguardanti i possibili spinoff di Doctor Who in fase di sviluppo.

Che ne pensate? Quali spinoff di Doctor Who vorreste venissero realizzati?

