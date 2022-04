BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Il 17 aprile su BBC andrà in onda l’episodio speciale diintitolato, di cui sono stati diffusi un nuovoe alcuni dettagli inediti.

Le creature, già apparse nel passato della serie britannica, ritorneranno a mettere in difficoltà il Dottore interpretato da Jodie Whittaker.

La puntata, una delle ultime realizzate con la guida di Chris Chibnall, avrà una durata di 50 minuti, 9 in meno del season finale Flux andato in onda nel 2021.

BBC ha inoltre condiviso un nuovo poster che mostra la protagonista e i suoi companion, oltre a due nuovi personaggi e alle temibili creature.

L’episodio vedrà il Dottore (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill), e Dan (John Bishop) viaggiare nella Cina del 19esimo secolo. Qui troveranno un piccolo villaggio costiero attaccato dalla regina pirata Madame Ching (Crystal Yu) e dalla mostruosa forza aliena da lei scatenata. Il Dottore e i suoi compagni dovranno sfidare quindi i diavoli marini per salvare il pianeta.

Fonte: BBC