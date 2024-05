In occasione dell’uscita della nuova stagione di Doctor Who, Russel T Davies ha apparentemente spento qualsiasi speranza di un ritorno di David Tennant.

In una recente intervista col The Times, lo showrunner ha escluso (almeno apparentemente) l’eventuale ritorno di David Tennant in Doctor Who:

Penso che sia morto. Inizierò a dirlo. È andato a Venezia, nel 2063, quando la città è affondata, ed è finito in un vortice, il che è davvero triste… David ha finito ed è in pensione e adesso lo show è tutto di Ncuti. Sinceramente. Non che David possa tornare, anzi non tornerà assolutamente.

I prossimi episodi dello show britannico avranno come protagonisti Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore e Millie Gibson in quello della sua companion.

Le puntate saranno distribuite a livello internazionale da Disney+, mentre nel Regno Unito andranno in onda su BBC da domani 11 maggio.

Fonte: Screen Rant

