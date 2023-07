Billie Piper riprenderà il ruolo di Rose Tyler per un nuovo audiolibro dedicati a Doctor Who.

Nel 2017, Piper si è riunita con David Tennant per il secondo volume della serie di audiodrammi Doctor Who: The Tenth Doctor Adventures di Big Finish Productions.

Dal 2019, Piper ha recitato nel ruolo di Rose nella sua serie principale, Rose Tyler: The Dimension Cannon, che rivela più del suo viaggio nel tempo e nello spazio per tornare dal Dottore dopo che il duo si è salutato a Bad Wolf Bay, come accennato nella stagione 4 di Doctor Who e nell’episodio “The Stolen Earth”.

La prossima apparizione di Rose sarà nel terzo volume della serie, sottotitolato Trapped. Insieme a Piper in Trapped c’è la sua collega di Doctor Who Camille Coduri, che riprende il ruolo di Jackie Tyler, la madre di Rose Tyler. Trapped introduce anche Em Thane nei panni di Danni, un nuovo personaggio che forma uno stretto legame con Rose. L’avventura sarà composta da tre episodi, ed è disponibile per il pre-order sul sito di Big Finish Productions.

In un comunicato stampa, Piper ha commentato così l’annuncio:

È emozionante registrare The Dimension Cannon e recitare di nuovo la parte di Rose, ma è ancora più elettrizzante quando i fan ne vengono a conoscenza, lo ascoltano e poi ne discutono con me quando li incontro alle convention. Non è finita. Rose Tyler vive ancora in me.

Cosa ne pensate dell’audiolibro di Doctor Who dedicato a Rose Tyler? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book