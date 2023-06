Russel T Davies, showrunner di Doctor Who, si è unito allo sciopero degli sceneggiatori londinesi, parlando anche della situazione della WGA negli Stati Uniti.

A Londra si è tenuto un incontro di Screenwriters Everywhere (Sceneggiatori Ovunque), a cui lo showrunner di Doctor Who ha partecipato per mostrare supporto ai colleghi oltreoceano.

Davies ha sostenuto che ciò che succede in USA succede anche nel Regno Unito, e ha detto che gli studi dovrebbero essere più umani e ascoltare le richieste degli scioperanti.

So che quello che succede in America succede qui. Questi problemi vanno in questo modo. Si tratta letteralmente di solidarietà con le persone laggiù. Alcuni di loro stanno morendo di fame e devono accettare un secondo lavoro per lavorare solo alle serie. È sbagliato, è una lotta e io sono con loro. Vorrei che potessimo scioperare, ma l’azione di sciopero secondario è illegale in questo paese, il che è un peccato perché sarei là fuori. Stiamo facendo del nostro meglio. Ci stiamo mettendo in fila e stiamo usando gli hashtag. Questo cambia qualcosa? Non lo so.

Russell T. Davies says he’s at today’s #ScreenwritersEverywhere demonstration in London to show “solidarity” with the #WGAstrike pic.twitter.com/AWoDvI6XSa — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 14, 2023

La serie Doctor Who ritornerà a novembre con i tre episodi speciali con star David Tennant nel ruolo del Quattordicesimo Dottore, realizzati per il 60esimo anniversario della serie. La prima puntata con star Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore andrà poi in onda nel periodo delle feste.

Fonte: Deadline

