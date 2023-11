Il ritorno di Russell T Davies al franchise di Doctor Who non sarà limitato ai tre speciali in arrivo nelle prossime settimane (in Italia su Disney+). Lo showrunner ha infatti lavorato alla quattordicesima stagione, che a quanto pare lui considera come una vera e propria prima stagione.

Alla fine del terzo speciale con David Tennant, infatti, assisteremo alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa nella quindicesima incarnazione. La quattordicesima/prima stagione andrà in onda nella prima parte del 2024, e verrà poi seguita dalla quindicesima/seconda l’anno successivo, nel 2025.

Ora, parlando con SFX lo showrunner ha svelato di essere già al lavoro sulle stagioni successive:

Sto pianificando la terza stagione, e ci sono già dei piani per una quarta stagione. Assolutamente. Chi lo sa? Chi lo sa. Personalmente, non sto diventando più giovane. Ma a rischio di sembrare ipocrita, posso dire di essere sincero: avrebbero fatto questa cosa alla serie anche senza il mio coinvolgimento, e così mi sono detto “serve che qualcuno se ne prenda cura!”

Vi ricordiamo che la prima parte dei tre speciali celebrativi dei sessant’anni della serie si intitolerà The Star Beast e uscirà il 25 novembre. La seconda Wild Blue Yonder e debutterà il 2 dicembre, e il capitolo conclusivo si chiamerà The Giggle, in streaming dal 9 dicembre.

In un’intervista svolta con Games Radar, invece, Davies ha raccontato di essere stato contattato dai Marvel Studios prima del suo nuovo coinvolgimento con Doctor Who. L’idea era quella di fargli gestire una serie Marvel ambientata nel Regno Unito, ipotizziamo si trattasse di Secret Invasion:

Mi avevano chiesto di fare da showrunner a una serie Marvel inglese, ma non potevano dirmi di cosa si trattava. Ad oggi, quando vedo le varie serie che hanno prodotto non riesco a capire quale potesse essere. Ovviamente potrei non averla vista. È già uscita?

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

