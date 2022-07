Il periodo di Jodie Whittaker come Tredicesimo Dottore sta per concludersi, ma prima che Ncuti Gatwaregenerates prenda le redini a partire dal prossimo autunno, lo showrunner di Doctor Who Russell T. Davies ha dichiarato che le sorprese in arrivo sono tantissime. In una recente intervista rilasciata al The One Show della BBC One, Davies pur non fornendo alcuno spoiler, ha anticipato che la stagione sarà “fantastica” e ricca di sorprese.

“Non posso svelare nulla onestamente, perché quello che sta per arrivare a ottobre di quest’anno è l’addio di Jodie Whittaker e quindi mi sento come se le stessi facendo un po’ di concorrenza”, ha detto Davies (via RadioTimes). “Posso dire però che ho visto la versione definitiva solo due giorni fa. È un’epopea di 90 minuti, è fantastica e stupenda. Ci saranno un sacco di sorprese”.

L’uscita di scena della Whittaker da Doctor Who era stata annunciata la scorsa estate. In quell’occasione era stato detto che avrebbe lasciato la serie dopo la fine della scorsa stagione e i tre episodi speciali del 2022. L’ultimo sarà trasmesso proprio questo autunno.

“Nel 2017 ho aperto la mia gloriosa confezione regalo di scarpe taglia 13. Non avrei potuto immaginare le brillanti avventure, i mondi e le meraviglie che avrei visto,” disse la Whittaker a luglio 2021 quando annunciò che non avrebbe più interpretato il Dottore. “Il mio cuore è così pieno di amore per questo show, per tutta la squadra che ci lavora e soprattutto per i fan che lo guardano e per ciò che ha portato nella mia vita. E non posso ringraziare mai abbastanza Chris per avermi affidato le sue incredibili storie. Sapevamo che volevamo cavalcare quest’onda fianco a fianco e passare il testimone insieme. Quindi eccoci qui, a poche settimane dalla conclusione del miglior lavoro che abbia mai avuto. Non credo che sarò mai in grado di esprimere ciò che questo ruolo mi ha regalato. Porterò il Dottore e le lezioni che ho imparato per sempre con me. So che il cambiamento può essere spaventoso e nessuno di noi sa cosa c’è là fuori. Ecco perché continuiamo a cercare. Viaggia speranzoso. L’Universo ti sorprenderà. Costantemente.”

Gatwa è stato annunciato come quattordicesimo dottore all’inizio di quest’anno. L’attore è noto per aver interpretato Eric Effiong in Sex Education, ruolo che gli è valso il premio come miglior attore ai BAFTA scozzesi del 2020, la migliore interpretazione maschile in una serie comedy ai BAFTA del 2020 e altre nomination.

