Russell T Davies è tornato alla guida della serie Doctor Who e lo showrunner ha svelato che è già al lavoro sulla stagione 15, in arrivo sugli schermi di BBC e Disney+ nel 2025.

Durante un’intervista rilasciata a The Big Issue, lo sceneggiatore ha raccontato:

Se sembro un po’ su di giri è perché proprio questa mattina ho consegnato uno script di Doctor Who che andrà in onda nel maggio 2025.

Davies ha poi aggiunto:

Ed è totalmente nuovo. Fa cose che non abbiamo mai fatto prima. La scrittura mi ha realmente spinto in avanti, è un episodio così folle. Ho dovuto consegnarlo con un diagramma in cui si spiega cosa sta accadendo! Non l’ho mai fatto prima in tutta la mia vita.