Lo showrunner di Doctor Who, Russell T Davies, ha svelato quale scena è stata aggiunta all’episodio di Natale intitolato The Church on Ruby Road dopo la proiezione in anteprima fatta ai vertici di Disney+.

Durante la puntata di Doctor Who: Unleashed, Davies ha infatti condiviso un dettaglio del lavoro compiuto dietro le quinte che ha portato all’aggiunta della sequenza in cui il quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, interviene per salvare Ruby e i suoi amici dalla caduta di una decorazione natalizia, situazione che poi mette a rischio una passante che sta per essere schiacciata dall’enorme pupazzo di neve. Poco dopo, inoltre, il Dottore rivela a un agente che la sua fidanzata risponderà in modo positivo alla sua proposta di matrimonio.

Russell ha sottolineato:

Questa è stata l’ultima scena a essere aggiunta. Disney fa sempre un test di un primo episodio e hanno fatto un’anteprima di questa puntata, e le persone volevano vedere il Dottore prima di quanto avessimo fatto, tutto qui. I responsabili dello studio hanno quindi condiviso quell’appunto e ho pensato: ‘Beh, okay, chi non vuole vedere Ncuti?’.

Che ne pensate della scena aggiunta a The Church on Ruby Road dopo la proiezione in anteprima della puntata di Natale di Doctor Who? Avevano ragione gli spettatori?

Fonte: ComicBook

