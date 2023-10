Sophie Aldred è stata la companion del Dottore interpretato in Doctor Who da Sylvester McCoy, dal 1987 al 1989, e i due attori si sono ritrovati sul set in occasione della tredicesima stagione, nell’episodio The Power of the Doctor.

L’interprete di Ace ha dichiarato:

Era stato estremamente importante, perché l’ultima volta che le persone avevano visto con noi erano i nostri personaggi mentre andavano in qualche cespuglio. Era realmente in una cava nel Dorset, e il meraviglioso discorso che fa Sylvester era in realtà stato aggiunto dopo e scritto dallo script editoreì, Andrew, per coprire il fatto che sarebbe stata per un po’ l’ultima volta che si poteva vedere Doctor Who.

Aldred ha aggiunto:

Quindi tornare indietro e avere la possibilità di girare quella scena che non avevamo mai avuto, è stato davvero emozionante. Ed era, penso, qualcosa che i fan avessero sempre voluto.

L’attrice ha sottolineato:

Era stato un momento davvero emozionante. E penso che la troupe fosse piuttosto emozionata per la scena. Sono arrivata e ho letto le battute per Sylvester quando ha fatto il suo pezzo davanti allo schermo verde, quindi siamo stati fisicamente insieme.

Sophie ha ricordato:

C’erano molte persone intorno al monitor e nello studio quel giorno, erano venuti a vedere. Ed è stato piuttosto emozionante, semplicemente rivedere lì Sylvester in quel costume dopo tutti quegli anni. Ci siamo visti alle convention e altre situazioni, ma è stato davvero bello girare quella scena insieme. Lui ha detto che, per lui, era come se gli anni fossero scivolati via ed eravamo tornati indietro. E l’unica cosa che ho provato, penso entrambi l’abbiamo provato, è stato: ‘Che peccato che non stiamo per iniziare una nuova stagione!’.

