Doctor Who avrà di nuovo uno speciale natalizio nel 2023 e lo showrunner ha anticipato che sorprenderà gli spettatori.

Russell T. Davies, intervistato da Total TV Guide, ha spiegato:

Mi dispiace che non ci sarà uno speciale quest’anno, ma vi prometto assolutamente che in questo periodo, il prossimo anno, sarete sbalorditi dalle sorprese che abbiamo in serbo.