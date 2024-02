Doctor Who, Steven Moffat esclude il ritorno alla guida della serie: “Va bene senza di me”

Steven Moffat è tornato a parlare della possibilità di compiere in futuro un ritorno alla guida di Doctor Who, spiegando perché, attualmente, non ne ha alcuna intenzione.

La serie cult britannica ha potuto contare sul lavoro di Moffat dal 2010 al 2017, anni che hanno visto Matt Smith e Peter Capaldi nel ruolo del Dottore.

Steven aveva raccolto il testimone dalle mani di Russell T. Davies, ora tornato a occuparsi dello show dopo Chris Chibnall.

L’ex showrunner non sembra però intenzionato a seguire l’esempio del collega e tornare nell’universo del Signore del Tempo in futuro:

Guardate la mia faccia che sta invecchiando. Come posso essere adatto alla serie? E so, perché ho visto i feedback, che le persone pensano io stia rispondendo in modo evasivo sull’argomento. La verità è che se dico qualcosa di negativo su Doctor Who finisce ovunque, immediatamente, da tutte le parti, giusto?

Moffat ha quindi aggiunto:

Non porta esattamente gioia al mondo che io dica qualcosa di negativo su Doctor Who. Il fatto è che va bene senza di me.

Fonte: RadioTimes

