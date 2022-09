Steven Moffat non ha intenzione di tornare alla guida della serie Doctor Who, come ha rivelato in un’intervista rilasciata a RadioTimes.com.

Il produttore e sceneggiatore ha spiegato:

Ho lavorato a quella serie. L’ho fatta e ho realizzato molti episodi. Quindi, senza offesa o mancanza di rispetto, e certamente senza disprezzare dei ricordi meravigliosi, no, non sarò di nuovo lo showrunner di Doctor Who.

Promuovendo la nuova serie Inside Man, Moffat ha ora aggiunto:

Sono felice che Russell T. Davies riprenda la guida della serie. Io non lo farò. Non sto mentendo! Sto davvero apprezzando la maggior libertà che possiedo. Ho amato quel lavoro, ma era senza tregua. Era in contemporanea con Sherlock e, per un momento, quelle erano le due serie così importanti. Erano enormi. C’era il bisogno di pensarci ogni singolo giorno. E arrivato alla mia sesta, e ultima, stagione di Doctor Who – che aveva superato il periodo che avevo pianificato – stavo sopravvivendo puntata dopo puntata. Ero stanco. L’ho amata. Ho amato ogni aspetto di quel lavoro, ma non ci tornerò.

Steven ha inoltre parlato della possibilità di tornare solo in veste di sceneggiatore:

Penso che per me sia piuttosto recente. Russell ha avuto una lunga pausa, un gap davvero lungo, in realtà. Ha avuto una pausa lunga tutto il periodo e poi, e sono stato impegnato davvero a lungo e poi c’è stato Chris Chibnall. Ha avuto un gap enorme, lungo, e penso questo gli abbia dato davvero nuova forza. Ho letto gli script e sono fantastici. Per me sembra ieri. Davvero, sembra ieri che ho scritto Doctor Who.

