BBC Studios ha condiviso la prima immagine ufficiale del cacciavite sonico del Quattordicesimo Dottore, interpretato da David Tennant negli episodi speciali di Doctor Who in arrivo in autunno.

Le immagini e le foto permettono così di scoprire il look dell’iconico oggetto e di notarne le differenze con i modelli realizzati in precedenza.

Per ora, invece, bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere nuove anticipazioni su quello del Quindicesimo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa, il cui debutto sugli schermi è previsto durante le feste di Natale.

Il quattordicesimo Dottore è entrato in scena a sorpresa durante The Power of the Doctor, l’ultimo episodio con star Jodie Whittaker.

Al termine della Rigenerazione, infatti, il Signore del Tempo si è reso conto di avere un volto già usato in precedenza, chiedendosi se ci sia un motivo per questa situazione.

Nelle tre puntate ideate per celebrare i 60 anni della serie britannica reciteranno anche Catherine Tate nella parte della companion Donna Noble e Neil Patrick Harris che sarà un temibile villain.

Fonte: BBC

