Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio speciale dei tre realizzati per celebrare i 60 anni di Doctor Who, The Star Beast, ha svelato il nuovo design del TARDIS.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Al termine della puntata, infatti, il quattordicesimo Dottore e Donna Noble, interpretati da David Tennant e Catherine Tate, hanno scoperto con grande stupore i nuovi spazi che ora i fan possono vedere nelle immagini condivise da BBC su Instagram.

Su Instagram è inoltre stato pubblicato il video della reazione del Signore del Tempo ai cambiamenti.

Lo showrunner Russell T Davies, durante il podcast ufficiale, ha svelato che il design è stato ispirato da quelli classici che ha amato quando guardava la serie da ragazzino e durante la visione di alcune puntate più recenti, come quella in cui Clara Oswald parte per vivere nuove avventure.

Che ne pensate del nuovo design del TARDIS nella serie Doctor Who? Lasciate un commento!

La prossima puntata speciale della serie arriverà tra una settimana sugli schermi di BBC e Disney+ e si intitolerà Wild Blue Yonder. Sugli schermi si scoprirà il secondo capitolo della storia con il Dottore e la sua companion Donna Noble.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

